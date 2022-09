Le app sono probabilmente il componente più importante di qualsiasi smartphone. Google ha compiuto innumerevoli sforzi per migliorare Android in modo che sia il miglior sistema operativo possibile e, sebbene sia riuscito a eclissare Apple in diversi modi nel corso degli anni, non può ancora competere quando si tratta dell’ecosistema delle app.

C’è molto da fare nella costruzione di uno smartphone, ma alla fine la sua funzione principale è eseguire applicazioni come Twitter, YouTube, TikTok e così via. E se quelle esperienze con le app sono sostanzialmente migliori su una piattaforma rispetto all’altra, c’è qualcosa da tenere conto. Dopo aver confrontato le app iOS e Android fianco a fianco, è chiaro che c’è ancora una divisione abbastanza evidente tra le due piattaforme.

Delle differenze che contano

In un certo senso, queste differenze sono abbastanza sottili. Nell’app Spotify per iOS, le descrizioni delle playlist vengono visualizzate direttamente sotto la miniatura, insieme a un collegamento all’account che l’ha creata. Su Android, gli utenti devono scorrere sulla miniatura della playlist per visualizzare queste informazioni.

L’app Spotify per iOS cambia anche lo sfondo della schermata di riproduzione in modo che corrisponda al colore dell’album, mentre Android non lo fa. Un altro esempio è l’app Telegram, che ha tutti i suoi pulsanti di navigazione principali direttamente nella parte inferiore dell’app iOS, rispetto a quelli nascosti dietro un menu in Android. Questi sono tutti piccoli dettagli, ma influiscono quando si esegue un confronto fianco a fianco.

Non è la prima volta che differenze del genere vengono messe a confronto, ma è palese come un ecosistema chiuso ma ottimizzato possa fare la differenza. C’è anche da dire che Android deve tenere conto di hardware e versioni di software diversi. Ed è questo il problema fondamentale.