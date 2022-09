Il mondo Android si mostra ancora una volta interessato a fare il bene dei suoi utenti con delle offerte eccezionali sul suo Play Store. App e giochi a pagamento solo per qualche giorno diventano gratis, ma solo riguardo ad una specifica selezione. Si tratta ti titoli davvero eccezionali e molto richiesti in passato dagli utenti.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon in esclusiva ogni giorno sul vostro smartphone, c’è il nostro canale Telegram ufficiale disponibile con 54.000 utenti. Clicca qui per entrare.

Android: solo oggi ci sono delle offerte che battono la concorrenza, ecco le migliori ap e i migliori giochi a disposizione

Ci sono tanti titoli che possono tornare utili agli utenti Android, soprattutto oggi che ci sono i saldi. All’interno del Play Store diverse applicazioni e moltissimi giochi sono diventati gratuiti per un periodo di tempo limitato, per cui il nostro consiglio è quello di fare presto a scaricarli. Potete fare riferimento a questa lista in basso, la quale enumera ben 17 app e giochi che potete scaricare cliccando direttamente sul link in questione. Ovviamente è tutto sicuro e verificato.