WhatsApp: multa distrugge gli utenti, 100€ di sanzione per tutti

Col tempo WhatsApp è stata forse l’applicazione più in grado di permettere ai suoi utenti di stare tranquilli senza dover sottostare a problematiche ricorrenti in altre piattaforme. Le truffe infatti sono stati totalmente debellate anche se in alcuni casi si può fare poco quanto nulla.

Durante gli scorsi giorni qualcuno avrebbe vociferato di un messaggio particolare che avrebbe fatto il giro del web.

WhatsApp: il nuovo messaggio di una multa mette gli utenti in stato di allerta, cosa sta succedendo per davvero sull’applicazione

Erano diversi giorni che gli utenti su WhatsApp si chiedevano cosa stesse succedendo tra le loro chat. Sono capitate diverse cose molto strane, le quali purtroppo hanno portato le persone a non dare più credibilità alla famosissima piattaforma di messaggistica istantanea.

Non abbiamo ricevuto il messaggio di cui tutti parlano, ma le grandi testimonianze dei nostri utenti ci sono state d’aiuto. Secondo quanto riportato, soprattutto durante le ultime due settimane, un messaggio totalmente nuovo a WhatsApp sarebbe circolato tra le chat tramite le catene di Sant’Antonio. Queste sarebbero state messe su dagli utenti stessi che in preda al panico avrebbero diffuso la notizia inesistente.

Si parlerebbe di una multa, la quale consisterebbe in 100 € da pagare qualora l’utente in questione abbia ricevuto il messaggio. Quello che bisogna dire fin da subito è che non è possibile che WhatsApp vada a multare i suoi clienti. Non è una facoltà che infatti l’applicazione si riserva ma allo stesso tempo è impossibile ricevere una multa su WhatsApp. State quindi molto tranquilli e non da te credito al messaggio, visto che si potrebbe trattare di una truffa che potrebbe rubarvi i dati personali.