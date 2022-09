Vodafone rispolvera le Special e le Digital Edition con 100GB in 5G

Come al solito combattere contro un gestore come Vodafone risulta particolarmente complicato anche per coloro che sanno di avere un provider di livello dalla loro parte. Le offerte di questo colosso sono diventate famosissime soprattutto per la qualità ma adesso non bisogna tirare i remi in barca. Infatti Vodafone propone tanti contenuti e soprattutto prezzi molto più abbordabili rispetto al passato, con lo scopo di far rientrare i vecchi clienti.

Vodafone: con queste due promozioni sarà molto semplice dire di nuovo sì al provider, tanti utenti hanno scelto di rientrare

La campagna di Vodafone che precedeva già quest’autunno appena cominciato, aveva lasciato capire quali fossero gli intenti. Il gestore voleva in ogni modo recuperare, portare di nuovo a casa quei vecchi clienti che in un modo o nell’altro avevano deciso di dire addio al provider.

Per poter fare tutto questo c’era bisogno di promozioni che fossero degna di nota, proprio come quelle lanciate durante l’ultimo mese. Settembre infatti è stato portatore di due offerte clamorose, le quali permettono di avere davvero tutto.

Si tratta della Special 100GB, offerta che include tutto al suo interno. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori con 70 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di soli 7,99 €, ma se pagherete con addebito sul conto, i giga diventeranno 100.

L’altra offerta è la Digital Edition della stessa Special appena mostrata. Questa, che costa solo 9,99 € al mese e consentirà a tutti di avere a disposizione gli stessi contenuti ma direttamente con 100 giga disponibili. Chiaramente sarà possibile sottoscrivere questa promo per un pubblico più ristretto.