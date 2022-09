Molti credono che usare il telefono mentre è in carica potrebbe danneggiare la batteria del telefono, ma non è più così da molto tempo.

Tuttavia, la ricarica di una batteria ne riduce la durata. I dispositivi moderni utilizzano controller elettronici che smettono di caricare la batteria quando è piena. La corrente bypassa la batteria e fa funzionare direttamente il dispositivo.

Il flusso di elettricità in un telefono in carica è accuratamente progettato per fare molte cose contemporaneamente. Innanzitutto, l’elettricità scorre verso la batteria per caricarla.

In secondo luogo, l’elettricità scorre intorno alla batteria per alimentare il telefono senza estrarre elettricità dalla batteria. Il motivo principale per cui colleghiamo un telefono è caricare la batteria.

Quando una batteria non è completamente carica, è in grado di richiedere elettricità al caricabatterie. Quell’elettricità scorre nella batteria e provoca un cambiamento chimico all’interno della batteria che porta alla carica accumulata.

Ciò che conta davvero qui è che la batteria determina quanta elettricità scorre al suo interno. Quindi, se colleghi una batteria scarica, estrarrà la corrente dal caricabatterie fino a quando non sarà piena.

Se colleghi una batteria piena, non arriverà nessuna elettricità. Questo è il motivo principale per cui va bene usare il telefono mentre è in carica.

E se colleghiamo il telefono direttamente al caricatore?

Il secondo problema che ci chiediamo è quando il caricabatterie alimenta direttamente il telefono. Quando lo colleghi, il telefono non sta esaurendo la batteria, che viene caricata dal cavo di alimentazione. Invece, il telefono pone una richiesta di alimentazione direttamente sul caricabatterie.

Lo fa allo stesso modo della batteria, ma i circuiti del telefono non possono mantenere la carica, quindi non smettono mai di richiedere alimentazione (a meno che il telefono non sia spento).

L’importante è che il telefono può porre questa richiesta di elettricità sulla batteria o sul caricabatterie, ma preferirà il caricabatterie. Se il telefono è collegato, non consuma energia dalla batteria.