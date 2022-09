Lidl ha deciso di mettere in offerta in tutti i suoi punti vendita un robot aspirapolvere intelligente, con il marchio dell’azienda. Non è la prima volta che la società pubblicizza prodotti del genere, e sempre più spesso vengono messi in offerta elettrodomestici e gadget molto utili che possono essere utilizzati in casa tutti i giorni.

Il dispositivo SilverCrest sarà messo in vendita ad un prezzo di 179,00 euro e avrà delle caratteristiche molto interessanti, oltre a cinque modalità di pulizia:

Classico: pulizia casuale,

Automatico: pulizia binari paralleli con sovrapposizione del 60%,

Spot: Pulizia a spirale con la massima potenza di aspirazione,

Angoli: pulizia lungo i lati della stanza,

Max: pulizia con la massima potenza di aspirazione.

Ecco altre caratteristiche importanti

L’aspirapolvere intelligente che Lidl venderà in tutti i suoi punti vendita ha 14 sensori. Il dispositivo emette un rumore massimo di 70 dB. Il serbatoio della polvere ha una capacità di 0,6 litri e la potenza di aspirazione può raggiungere 1,5 kilopascal (kPa).

L’aspirapolvere ritorna da solo alla stazione di carico dopo che ha terminato il suo programma di aspirazione. Il dispositivo misura 33 x 7,6 cm e può passare sotto armadi o altri mobili.

La confezione include i seguenti accessori: stazione di ricarica, adattatore, telecomando, due spazzole laterali di ricambio e un filtro HEPA.

L’aspirapolvere SilverCrest ha una capacità della batteria di 2.400 mAh e il tempo di funzionamento massimo è di 90 minuti. L’autonomia varia a seconda della modalità di pulizia scelta.

Il dispositivo funziona con l’app Lidl Home, compatibile con i sistemi operativi mobili Android e iOS.