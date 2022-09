È fin troppo importante di questi tempi avere un operatore mobile affidabile per non rimanere “fuori dal mondo”. Moltissimi italiani si pongono questa domanda: qual è il miglior operatore telefonico mobile nel nostro territorio?

A questa domanda ha cercato di rispondere Altroconsumo che, tramite il controllo degli operatori e i circa 80.000 test effettuati, ha stilato una classifica per rispondere finalmente a questa domanda.

Disclaimer importante: la maggior parte dei test sono stati effettuati con dispositivi 4G e il 5G non è stato inserito in classifica. Questa scelta è data dal fatto che la rete di quinta generazione non si è ancora diffusa in maniera equa su tutto il territorio. Di conseguenza, la classifica non presenterebbe dei risultati affidabili.

Miglior operatore mobile in Italia: ecco chi vince la sfida

Chi ha vinto la sfida tra operatori mobile? Non è del tutto una sorpresa: la sfida la vince Vodafone che si aggiudica il primo posto in classifica per qualità di connessione come Migliore del Test con un bottino pari a 30.054 punti. Dopo Vodafone, troviamo Iliad con 24.871 punti, WindTre con 23.061 e TIM con 20.910.

Questa classifica è stata stilata facendo un confronto tra le performance delle reti mobili dei vari operatori. Quindi, in base a ciò, si è voluto dare una misura a chi riesce a fornire un servizio più efficiente. In più, Altroconsumo è stata anche operatrice nel confronto internazionale sulle reti 4G, ossia chi ha la migliore tecnologia in Europa.

L’Italia si piazza al secondo posto con 25.500 punti; al primo, invece, troviamo il Portogallo con 28.000 punti. Successivamente, Spagna e Belgio rispettivamente 24.000 punti e 22.000 punti.