Sicuramente almeno una volta nella vita ve lo sarete chiesti: ma da dove vengono i prodotti del discount? Spesso questi provengono da nomi molto noti del mercato alimentare italiano. Uno dei discount dove arrivano questi prodotti è Lidl, che fornisce un’alta qualità a costi molto bassi.

Lidl: ecco da dove provengono i prodotti del discount

Partiamo subito con un esempio: la Realforno viene in realtà rifornita da Baiocco per quanto riguarda i biscotti, dalla Vincenzi per i savoiardi e dalla Colussi per i frollini. Poi, c’è Bauli che produce i cornetti Nestrecce e il riso Robigna è in realtà prodotto da Scotti.

Per quanto concerne i salumi, Beretta produce la bresaola e wurstel della Lidl; la ex Moretti si occupa della fornitura della birra Frinkbrau. Inoltre, Lidl si sta anche occupando di abbigliamento dopo l’accordo con la modella Heidi Klum.

La Responsabile Comunicazione di Lidl Italia, Alessia Bonifazi, spiega la mission di Lidl:

“Vogliamo offrire un’esperienza d’acquisto davvero a 360°, cosicché tra un pacco di pasta e un chilo di farina, nel carrello entra ora anche la moda democratica. Il progetto ‘Esmara by Heidi Klum nasce dalla capacità del gruppo Lidl di ottimizzare i costi: ordinando elevati quantitativi e disponendo di una rete logistica efficiente è stato possibile creare una collezione realizzata con materiali di alta qualità, ma a prezzi convenienti”.

Anche Heidi Klum ha commentato riguardo la collaborazione: “La mia moda? Fa risplendere durante le feste ed è allo stesso tempo easy ed elegante”.

Dunque, ora non ci sono più dubbi: i prodotti di questo discount sono assolutamente sicuri.