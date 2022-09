Lidl non scherza assolutamente, la nuovissima campagna promozionale vede scontare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, a prezzi decisamente più bassi e conservativi, anche ad esempio la tecnologia di ultima generazione.

Il volantino resta perfettamente allineato con le proposte delle scorse settimane, anche in termini di accessibilità generale; in altre parole gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio in Italia, con dislocazioni non limitate, ovvero non sono previsti vincoli relativi alla regione di appartenenza. Tutti i prodotti sono corredati dalla solita garanzia legale di 24 mesi, che è affiancata dalla variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Lidl, che prezzi bassi: le offerte sono spettacolari

Un bellissimo volantino vi attende da Lidl nel periodo corrente, sono difatti disponibili una estrema varietà di prodotti dai prezzi decisamente economici, o comunque addirittura inferiori ai 50 euro, prevalentemente votati al mondo della cucina.

Il più economico fra tutti è l’immancabile frullino montalatte, disponibile appunto a 6,99 euro, è il compagno perfetto per montare alla perfezione il latte per i vostri giornalieri cappuccini. Il prezzo sale a 14,99 euro per alcuni accessori di casa Termozeta, per finire poi con una coppia di modelli davvero incredibili: un essiccatore per alimenti, acquistabile con un esborso di 49 euro, oppure anche la toastiera 3in1, disponibile appunto a 24,99 euro.

Sono davvero molti gli sconti che, per motivi di spazio, non abbiamo potuto raccontarvi nell’articolo, e per i quali consigliamo la visione effettiva sul volantino di Lidl.