I vari operatori telefonici italiani si sfidano quotidianamente presentando tante nuove offerte super convenienti. Tra questi, ci sono gli operatori telefonici virtuali Kena Mobile e Very Mobile. In questi giorni, infatti, i due operatori hanno presentato ufficialmente due nuove offerte low cost davvero sorprendenti.

Kena Mobile e Very Mobile lanciano due nuove offerte low cost con 100 GB

Qualche giorno fa l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha presentato ufficialmente la nuova offerta mobile ho 5,99 100 GB che, come suggerito dal nome, include ogni mese 100 GB di traffico dati ad un costo molto basso di soli 5,99 euro al mese.

Tuttavia, a quanto pare anche i rivali Kena Mobile e Very Mobile hanno deciso di fare una cosa simile. I due operatori virtuali hanno infatti presentato da poco due nuove offerte di rete mobile comprendenti entrambe 100 GB di traffico dati. Si tratta in particolare delle offerte Kena 5,99 100 GB Gold e Very 5,99 100 Giga Local.

L’offerta proposta da Kena Mobile include ogni mese 100 GB di traffico dati con connettività 4G fino a 60 mbps in downloade 30 mbps in upload, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti. L’offerta proposta da Very Mobile comprende invece 100 GB con connettività 4G fino a 30 mbps in download e in upload, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

L’offerta di Very Mobile è rivolta a chi richiede la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Erg Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia e WithU.