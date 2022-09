La Fixed Wireless Access (FWA) consente agli operatori di rete di fornire banda larga ad altissima velocità alle aree suburbane e rurali, supportando applicazioni domestiche e aziendali in cui la posa e la manutenzione della fibra sono proibitivi.

Il costo e la complessità della fornitura di banda larga fissa hanno continuamente messo alla prova l’introduzione di servizi dati ad alta velocità. Sebbene tecnologie come WiMAX abbiano tentato di aggirare il circuito locale o impedire gli scavi della fibra, queste iniziative hanno in gran parte fallito, principalmente perché richiedevano un’infrastruttura overlay completamente nuova e costose apparecchiature proprietarie.

Al contrario, la 5G Fixed Wireless Access (FWA) utilizza architetture 3GPP standardizzate e componenti mobili comuni per fornire servizi a banda larga ad altissima velocità agli abbonati residenziali e ai clienti aziendali.

Dotata di New Radio (NR) e tecnologia mmWave, la 5G FWA può fornire un’alternativa competitiva alla linea fissa DSL, cavo e fibra in tutti i mercati. Ciò consentirà alle residenze rurali di ricevere la larghezza di banda richiesta per supportare i servizi di streaming ad alta definizione e l’accesso a Internet ad alta velocità.

Una valida alternativa a fibra, cavo e DSL

Poiché l’implementazione di mmWave mobile 5GNR richiede l’acquisizione di nuovo spettro, gli operatori di rete vogliono naturalmente distribuire i costi di installazione e manutenzione su quante più applicazioni possibili. Oltre a fornire una banda larga mobile (MBB) avanzata per i consumatori e servire enormi griglie di sensori IoTsmart a bassa latenza, queste microcelle forniscono la piattaforma perfetta per fornire una copertura FWA quasi onnipresente.

Analysys Mason prevede maggiori opportunità per FWA nei paesi emergenti, dove la banda larga fissa non è oggi prevalente. Tuttavia, FWA diventerà una forza competitiva contro alternative wireline più lente e più costose anche nei paesi sviluppati. Si sta già dimostrando di esistere un grande mercato potenziale in tutto il mondo per la connettività aziendale.

Nelle aree in cui l’accesso a banda larga cablato è attualmente economico e prolifico, FWA può essere semplicemente impiegato per supportare il burst e il backup del traffico SD-WAN. In altre regioni, invece, la disponibilità di FWA può risolvere un problema più fondamentale. Jio ha recentemente notato che ci sono oltre 51 milioni di piccole imprese, di cui solo 1 milione ha accesso alla connettività a banda larga fissa. Ciò limita fortemente non solo le loro prospettive di espansione individuali, ma anche il potenziale di crescita economica.

La più grande opportunità, tuttavia, potrebbe trovarsi nel mercato residenziale mondiale. L’ITU-T stima che meno del 50% degli oltre 2 miliardi di case siano serviti da tecnologie di accesso a banda larga fisse. Oggi, quasi il 90% di queste famiglie può accedere alle offerte 4G LTE e nel prossimo futuro la copertura 5G potrebbe superare il 60%, con l’aumento dei rollout.