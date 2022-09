Fotografia: i trucchi che nessuno ti svela per fare ottime foto con lo smartphone

Se siete finiti in questo articolo molto probabilmente non sarete dei fotografi provetti ma amerete sicuramente la fotografia. Allora? Non scoraggiatevi, perché malgrado l’inesperienza, basteranno dei semplici trucchi per scattare delle buone foto. Che aspettate, indipendente dal vostro modello di smartphone, alla fine tentar non nuoce!

Fotografia: le app per migliorare gli scatti

Presta attenzione alla pulizia della fotocamera sul retro

della fotocamera sul retro Non usare mai lo zoom digitale per fare gli scatti con lo smartphone

per fare gli scatti con lo smartphone Imposta la qualità massima per gli scatti

per gli scatti Aggiungi la griglia in modo tale da inquadrare alla perfezione il soggetto

in modo tale da inquadrare alla perfezione il soggetto Utilizza la regola dei terzi e addio errori di inquadratura

Gioca con le profondità e tenta l’effetto bokeh (info qui di seguito)

(info qui di seguito) Per scatti grandangolari usa l’ opzione panoramica (anche in verticale)

(anche in verticale) Regola l’esposizione

Fai almeno tre foto alla volta (di riserva)

(di riserva) Prova con lo scatto continuo , così avrai sicuramente la foto perfetta

, così avrai sicuramente la foto perfetta Il flash è meglio evitarlo

è meglio In condizione di scarsa illuminazione prediligi il bianco e nero

Non sai cos’è l’effetto bokeh? Trattasi di una tecnica fotografica molto utilizzata e basata sulla sfocatura. Questa mette in risalto l’oggetto scelto, in un’area specifica dell’immagine inquadrata.