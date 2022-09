Esselunga chiude letteralmente la porta in faccia a Unieuro e simili, con la proposta più pazza delle ultime settimane, ovvero la possibilità di acquistare una lunghissima serie di prodotti economici, riuscendo inoltre a garantirsi l’accesso a prestazioni di alto livello.

Le più importanti offerte del momento di Esselunga spaziano più che altro nei punti vendita fisici, ciò sta a significare che tutti i consumatori possono davvero pensare di accedere agli incredibili prezzi bassi, senza dover fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio. Il prodotto che si andrà ad acquistare è caratterizzato dalla garanzia di 24 mesi, che come ben sapete copre i difetti di fabbrica, ed allo stesso tempo è affiancato dal suo essere sbrandizzato, il quale consiste nella possibilità di ricevere aggiornamenti software decisamente più tempestivi.

Spettacolari offerte Amazon e codici sconto gratis sono disponibili solo ed esclusivamente sul canale telegram ufficiale di TecnAndroid, iscrivetevi il prima possibile per risparmiare al massimo.

Esselunga, che occasioni vi aspettano nel periodo

Una spesa ridottissima vi attende da Esselunga nel periodo corrente, è difatti possibile pensare di acquistare il bellissimo Samsung Galaxy A13, pagandolo solamente 139 euro, un prezzo di tutto rispetto in confronto comunque ad un listino generalmente più elevato.

Il prodotto dovrebbe essere conosciutissimo, ma se per voi non fosse così, ricordiamo essere dotato di un processore octa-core sufficientemente potente, un display da 6,6 pollici di diagonale (il quale presenta una risoluzione FHD+), come anche un comparto fotografico composto da 4 sensori, il cui principale è di 50 megapixel, ed una capiente batteria da 5000mAh, perfetta per permettere all’utente lunghe sessioni di utilizzo del dispositivo.