Conad propone una importante campagna promozionale corredata di offerte praticamente gratis, con violentissime riduzioni di prezzo applicate non solo ai beni di prima necessità, ma anche alla tecnologia vera e propria.

Gli utenti si ritrovano letteralmente sbalzati in un mondo ricchissimo di sconti speciali, tutti affiancati da prodotti di ottimo livello, e con la possibilità di toccarli con mano direttamente in ogni singolo negozio sul territorio. In fase di acquisto è bene sapere che le condizioni di vendita sono pressoché invariate rispetto agli altri modelli in commercio, ovvero tutti i prodotti sono acquistabili con la solita garanzia di 24 mesi, atta a garantire appunto la riparazione a costo zero su ogni difetto di fabbrica.

Conad: le occasioni sono inarrestabili

Conad cerca di accontentare più utenti possibili nello stesso momento, ecco allora che risultano fondamentali gli sconti attivati dall’azienda, a partire dalla proposta di 399 euro per l’acquisto di un televisore LG, le cui dimensioni sono di 43 pollici, e permette l’installazione di svariate applicazioni.

Non mancano ovviamente i richiestissimi accessori per la cucina e per la casa, quali possono essere il frullatore ad immersione, di marca Moulinex, acquistabile con un esborso finale di 39 euro, oppure anche il richiestissimo G3 Ferrari, il forno per la pizza da 89 euro, finendo sul prodotto che maggiormente aiuta nella produzione di cibi casalinghi, quale è la planetaria Ariete, disponibile a soli 139 euro, sempre con garanzia di 24 mesi.