I nuovi Apple Watch sono appena arrivati sul mercato, ma è bene ricordare che alcune delle funzionalità software mostrate in fase di annuncio saranno rese disponibili solo in un secondo momento.

Alcune, ma non tutte, faranno parte di watchOS 9, e quindi è lecito aspettarsi che arriveranno anche sui modelli meno recenti, mentre altre saranno esclusive dei nuovi arrivati. Onde evitare malintesi e delusioni all’arrivo dei dispositivi, vale la pena fare un breve riassunto.

Apple Watch: arriveranno presto sei nuove funzioni

Userà una combinazione dei dati del ricevitore GPS e di Apple Maps per rilevare se l’utente sta svolgendo un’attività sportiva in un circuito chiuso. La funzionalità arriverà entro fine anno, inizialmente negli USA, tramite aggiornamento software per tutti gli Apple Watch dalla Series 4 in poi. Race Route è stato pensato appositamente per i corridori, lo smartwatch rileverà in automatico se si sta percorrendo un circuito di allenamento abituale e mostrerà il miglior tempo ottenuto su di esso.

Gli Apple Watch con connettività cellulare funzioneranno anche all’estero: ci sono circa trenta operatori partner dell’iniziativa. I genitori potranno permettere ai figli di controllare smart speaker come HomePod e altri gadget smart home grazie alla compatibilità con l’applicazione Casa. Oceanic + è un’applicazione esclusiva per Apple Watch Ultra, sviluppata in partnership con Huish Outdoors, che di fatto racchiude tutte le funzionalità di un cosiddetto computer subacqueo, che potremmo definire un dispositivo da polso simile a un orologio che monitora tutti i parametri fondamentali per eseguire un’immersione in sicurezza.

Altra esclusiva di Apple Watch Ultra è la modalità Risparmio Energetico, che permetterà llo smartwatch di garantire un’autonomia di ben 60 ore, rispetto a quella standard dichiarata di 36 ore. Secondo la Mela, questo risultato sarà raggiungibile con un uso che si può comunque definire piuttosto intenso.