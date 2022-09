In questi ultimi giorni per tutti gli amanti del gaming è possibile acquistare numerosi videogiochi a dei prezzi decisamente interessanti. Su Xbox Store, in particolare, sono al momento proposti degli sconti notevoli e che arrivano addirittura al 95%. Molti dei videogiochi proposti in offerta sono disponibili per tutti gli utenti, mentre altri sono invece disponibili soltanto per gli abbonati ai servizi Xbox Game Pass.

Xbox Store: disponibili numerosi giochi con sconti fino addirittura al 95%

Diversi videogiochi di rilievo sono al momento disponibili con degli sconti super interessanti. Come già accennato, alcuni di questi sono proposti addirittura con uno sconto pari al 95%. Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco ispirato alla serie Legend Of Zelda, ovvero A Knight’s Quest. Quest’ultimo è infatti proposto su Xbox Store ad un prezzo di soli 1,24 euro, ovvero con uno sconto proprio del 95%. Oltre a questo, sono disponibili in sconto Tekken 7 Defintive Edition con l’80% di sconto e Assassin’s Creed Mythology Pack (Origins+Odyssey+Valhalla) con uno sconto del 75%.

Le offerte comprendono poi ovviamente tanti altri titoli. Abbiamo ad esempio Dragon Ball Xenoverse 2 con l’85% di sconto e Blue Dragon con il 75% di sconto. I videogiochi Borderlands 3: Ultimate Edition, Control Ultimate Edition, Far Cry 6 Ultimate Edition, Ghostrunner e Mass Effect Legendary Edition sono invece proposti su Xbox Store con uno sconto pari al 60%.

Vi ricordiamo comunque che pochi giorni fa sono stati annunciati ufficialmente i videogiochi inclusi gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass per la fine del mese di settembre 2022. Tra questi titoli, ricordiamo ad esempio Deathloop e Hardspace: Shipbreaker.