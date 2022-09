Nel panorama del mercato smartphone globale abbiamo visto come Vivo si stia ritagliando un posto in prima fila anche a livello internazionale, con i suoi top di gamma Android che ormai vogliono competere con quelli degli altri big.

L’azienda cinese ha appena ufficializzato un nuovo smartphone, parliamo del Vivo X80 Lite 5G, un dispositivo di gamma media del quale avevamo già sentito parlare e che arriva con un comparto fotografico di tutto rispetto. Andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche complete.

Vivo X80 Lite 5G finalmente ufficiale

Il nuovo smartphone dispone di uno schermo Full HD+ AMOLED da 6.44 pollici con processore octa core MediaTek Dimensity 900 6nm e GPU Mali-G68 MC4 con 8/12 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna espandibile tramite l’utilizzo di una MicroSD. Si basa sul sistema operativo Android 12 Funtouch OS12.

Sul retro troviamo tre sensori della fotocamera rispettivamente di 64 megapixel il principale, 8 megapixel il grandangolo e 2 megapixel il sensore Macro. Nella parte anteriore invece troviamo un sensore di ben 50 megapixel. Integrato nel display troviamo anche il sensore di impronte digitali. Infine, la batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida fino a 44W.

Il nuovo Vivo X80 Lite 5G è stato annunciato esclusivamente per il mercato della Repubblica Ceca al momento. Le colorazioni disponibili sono Sunrise Gold e Diamond Black, mentre il prezzo di lancio si attesta attorno all’equivalente di circa 450 euro. Al momento non sappiamo se l’azienda cinese intende nel prossimo futuro commercializzarlo anche in Italia. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più in merito.