Unieuro cerca in tutti i modi di attirare l’attenzione dei consumatori nazionali, con una soluzione che punta a fornire la più ampia possibilità di scelta, ed allo stesso tempo vuole essere in grado di indurre un livello di risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

L’offerta, che troverete ampiamente descritta nell’articolo che vi proponiamo, non presenta limitazioni di alcun tipo in termini di disponibilità sul territorio. Ciò sta a significare che ogni utente potrà pensare di acquistare i prodotti sia in negozio, senza differenze, che sfruttando l’incredibile e-commerce dell’azienda. Quest’ultima strada è sicuramente la più comoda, ma ricordate comunque che la spedizione verso il domicilio è sempre gratuita, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: tutti gli sconti più pazzi della giornata

Le nuove offerte di Unieuro spaziano tra le più importanti categorie merceologiche del catalogo aziendale, tuttavia comunque sono innumerevoli i prodotti in promozione anche legati al mondo mobile. Gli utenti, da tempo ormai, stanno cercando sempre più spesso gli smartphone, scopriamo quindi i due modelli da non perdere di vista.

Il primo è senza ombra di dubbio il più recente della line-up, ovvero il Galaxy S22, disponibile a 749 euro. La cifra richiesta risulta essere maggiore delle aspettative, solamente perché il taglio di memoria è più grande dei canonici 128GB.

Per cercare di risparmiare, si potrebbe invece virare sulla Enterprise Edition del Galaxy S21, il cui prezzo è comunque decisamente più abbordabile, con i 599 euro necessari per l’acquisto definitivo.