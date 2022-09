TNTVillage era una volta il sito di torrent più popolare in Italia. Aveva una politica etica che impediva la condivisione dei contenuti appena rilasciati, ma non è servita a nulla quando la casa del proprietario è stata perquisita nel 2018. Nonostante la chiusura del sito nel 2019, l’azione legale è continuata per altri tre anni.

Il sito torrent con sede in Italia è stato lanciato nel 2004/2005. In molti casi i proprietari di siti torrent fornivano servizi che semplicemente non erano offerti nel mercato legale. Si potevano trovare i download di film e programmi TV in lingue specifiche e anche giochi e file musicali.

Per Luigi Di Liberto, proprietario di TNTVillage, l’obiettivo era condividere e preservare i contenuti italiani. Come la maggior parte dei proprietari di siti torrent, Luigi sapeva che la sua impresa avrebbe potuto metterlo nei guai. Nato nel 1952, Luigi ha sostenuto il Partito Radicale e il movimento antiproibizionista in Italia e, per diversi decenni, si è regolarmente scagliato contro l’establishment.

Come è andata a finire

Luigi si è descritto come un “benevolo dittatore” che ha tenuto insieme TNTVillage. Il sito è stato un vero progetto avvolto dalla passione, ma nel 2006 ha subito una battuta d’arresto quando le forze dell’ordine hanno sequestrato il server del sito.

Il sito alla fine è tornato solo per essere violato tre anni dopo, ma Luigi ha rifiutato di arrendersi e in seguito ha applicato pressioni politiche per limitare la forza della legge sul copyright. Non ha avuto successo e alla fine si è ritrovato preso di mira dalla stessa legislazione.

Nel 2018 una coalizione di media ed editori ha sporto denuncia contro la piattaforma presso il Tribunale di Milano. Luigi è stato nominato personalmente nella causa e la sua casa è stata perquisita.