I giga sono tantissimi, ed il prezzo è decisamente ridotto, questa è la nuova offerta di TIM, pensata per strappare letteralmente la clientela dalle mani di Iliad, e di numerosi altri operatori telefonici virtuali, promettendo in cambio un bundle veramente assurdo.

Come sempre più spesso accade quando parliamo delle offerte più interessanti, è bene sapere che l’attivazione è condizionata dalla portabilità del numero originario. In altre parole gli utenti la possono richiedere solamente nel momento in cui sposteranno il proprio numero di telefono dall’operatore di provenienza, in questo caso un operatore virtuale. Inizialmente non viene richiesto un esborso troppo elevato, basteranno 10 euro per acquistare la SIM e godere anche di un piccolissimo quantitativo di ricarica.

TIM annienta Iliad: ecco la nuova offerta da non perdere

La promozione più interessante e richiesta del momento non è altro che la già citata Wonder Five, una soluzione che prevede un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, e che allo stesso tempo integra un bundle da 70 giga di traffico dati al mese (con navigazione massima in 4G), affiancati da minuti illimitati da poter spendere verso un qualsiasi operatore telefonico, ed appunto SMS infiniti, sempre inviabili verso chiunque si desideri in Italia.

Gli amanti del 5G, o comunque gli utenti alla ricerca della novità tecnologia, devono ad ogni modo sapere che potranno aggiungere 2 euro al mese, per un totale quindi di 9,99 euro a rinnovo, per godere della medesima offerta, ma con connettività 5G.