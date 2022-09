Potresti conoscere Polaroid per la sua linea di fotocamere istantanee, ma il marchio sta cercando di dare una scossa alle cose entrando nel mercato della musica. Oggi, Polaroid ha lanciato quattro nuovi altoparlanti Bluetooth chiamati Polaroid Radio e una nuova app Polaroid Music.

I lettori musicali sono disponibili in quattro dimensioni: P1, P2, P3 e P4, che vanno da un altoparlante portatile di dimensioni ridotte a un altoparlante in stile boom box più grande.

A molti è piaciuto il P2, che il marchio descrive come “il più indossabile” grazie alla catenina da polso inclusa con l’altoparlante. Vanta un suono avvolgente ed è disponibile in cinque colori (blu, rosso, nero, grigio e giallo) tutti ispirati allo spettro dei colori di Polaroid.

Uno stile futuristico ma tradizionale

Ogni altoparlante dotato di un pulsante rosso di accensione in stile retrò, un sottile cenno ai pulsanti di scatto della fotocamera sulle fotocamere istantanee. C’è anche un quadrante analogico che può essere utilizzato per regolare il volume o per cambiare la stazione radio Polaroid. La parte anteriore vanta anche uno schermo digitale pixelato rotondo, che ricorda un display Tamagotchi.

Polaroid Radio viene fornito con ogni altoparlante ed è un servizio FM gratuito con cinque stazioni selezionate completamente prive di pubblicità: dovrai accedere all’app Polaroid Music per accedere a questo servizio. Il marchio afferma che queste stazioni radio conterranno sia artisti che DJ che riprodurranno “brani emergenti e vecchi“, in un comunicato stampa.

Questa è la prima avventura di Polaroid nello spazio musicale e se hai intenzione di dare un’occhiata alla loro nuova collezione di lettori musicali, puoi acquistarla ora su Polaroid.com.