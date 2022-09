Netflix: le 3 serie TV che distruggono tutti, non potete perdervele

Le classifiche parlano chiaro visto che si basano sul numeri reali e registrati su basi tangibili. Netflix sta riuscendo a monopolizzare il mondo dello streaming da diversi anni a questa parte grazie anche ai contenuti prodotti in maniera autonoma. Il colosso sta dimostrando di poter fare storia a sé, portando ogni mese delle novità eccezionali che soppiantano vecchi contenuti che magari non hanno avuto tanta fortuna.

Ci sono alcuni contenuti da prendere al volo, visto che sono stati reputati eccezionali anche dalla critica.

Netflix: ecco le serie TV più indicizzate del momento che stanno portando tantissimi ascolti al colosso dello streaming

Di certo non si può non parlare della serie TV Cobra Kai, la quale si basa sulle vecchie avventure dei personaggi autentici di Karate Kid che a distanza di trent’anni si rincontrano tra vecchie ruggini e soprattutto rivalità. Inizialmente sembra non essere cambiato nulla tra i due protagonisti, i quali però pian piano riescono a convergere la stessa idea di karate per lottare contro i soliti cattivi di turno. La quarta stagione è stata super apprezzata, non vi resta che guardarla.

Potrete trovare poi anche qualche ora di sollievo guardando la serie TV SKam Italia. Questa racconta delle vicende di diversi giovani italiani, i quali nel loro periodo adolescenziale cercano di crescere sfruttando le opportunità che gli si parano davanti.

Non passa poi di moda Stringer Things, serie basato su eventi paranormale fantastici che però ha appassionato tantissimo gli utenti. L’ultima stagione, quella disponibile insieme a tutte le altre, sembrerebbe essere stata la migliore secondo il pubblico e il parere degli esperti.