La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha rivelato il programma completo di Tudum, l’evento virtuale globale durante il quale i fan e i più curiosi avranno l’occasione di vedere in anteprima novità esclusive, trailer, clip e annunci speciali che riguarderanno oltre 120 serie TV, film, speciali e videogiochi da tutto il mondo.

Ma soprattutto sarà possibile farlo assieme a più di 200 star di Netflix, che intratterranno e condivideranno in prima persona tutte le notizie. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix rivela il programma completo di Tudum

L’inizio è previsto per oggi, sabato 24 settembre, giorno in cui i fan potranno connettersi e seguire l’evento su tutti i canali YouTube di Netflix. Per quanto riguarda le serie TV sappiamo che Henry Cavill ha delle notizie entusiasmanti per la terza stagione di The Witcher, più un dietro le quinte con Anya Chalotra e Freya Allan. Il cast di 1899 rivelerà un segreto ben custodito sulla nuova serie mystery-thriller dai creatori di DARK.

Le star di Bridgerton stuzzicheranno la curiosità dei fan ed il cast di Stranger Things risponderà a domande e curiosità dei fan, e condivide dei blooper e video inediti sulle riprese della quarta stagione. Per quanto riguarda i film invece, sappiamo che Gal Gadot rivelerà il dietro le quinte del suo film Netflix, Heart of Stone, con Jamie Doran e Alia Bhatt.

Jason Momoa parlerà del suo ruolo nel film Slumberland – Nel mondo dei sogni e condividerà una clip esclusiva. E ancora, Millie Bobby Brown presenterà il trailer di Enola Holmes 2, Clara Galle e Julio Peña sono tornati con nuovi personaggi di cui vi innamorerete in A través del mar, sequel di Dalla mia finestra. Vi ricordiamo ancora una volta che TUDUM coprirà quattro continenti con cinque eventi, portando i fan in un vorticoso viaggio in giro per il mondo.