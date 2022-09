Quando l’anno scorso Apple ha introdotto la funzione App Tracking Transparency (ATT), consentendo agli utenti iPhone di rinunciare al monitoraggio da parte di app di terze parti, Facebook è stato il più esplicito, con il CEO Mark Zuckerberg che ha distribuito i grandi soldi necessari per funzionare a pieno. annunci di pagina in diversi giornali importanti. E, come si è scoperto, Zuckerberg prevedeva esattamente cosa sarebbe successo, ed è stato un disastro.

Krause ha affermato che Facebook e la sua unità Instagram potrebbero utilizzare JavaScript per rubare informazioni sulla carta di credito, indirizzo, password e altre informazioni personali a tua insaputa. Ora viene a sapere che tre utenti iOS hanno intentato due azioni legali collettive contro Meta, il genitore di Facebook, usando le accuse di Krause. Le denunce sono state presentate per conto di tutti gli utenti iOS interessati e accusano Meta di una serie di condotte illegali.

Apple, i clienti temono per la loro privacy

Secondo i querelanti, Meta ha sfruttato i dati ottenuti per raccogliere ‘informazioni di identificazione personale, dettagli sanitari privati, voci di testo e altri fatti segreti sensibili’. Gli utenti le cui informazioni sarebbero state ottenute da Meta non erano a conoscenza di cosa stava succedendo.

Secondo Adam Polk, un avvocato di Girard Sharp LLP, che sta discutendo la causa che coinvolge Willis e Davis, è fondamentale impedire a Meta di nascondere le loro continue intrusioni nella privacy. Lo studio legale ha anche affermato che Facebook (ora Meta) era stato precedentemente penalizzato di $ 5 miliardi dalla Federal Trade Commission (FTC).

‘Il semplice utilizzo di un’app non garantisce alla società di app l’autorizzazione a scrutare da sopra la tua spalla quando fai clic su un collegamento’, ha detto Polk ad ArsTechnica. Questa causa cerca di ritenere Meta responsabile per il monitoraggio segreto dell’attività di navigazione delle persone utilizzando il monitoraggio in-app, anche quando non hanno concesso a Meta il permesso di farlo.’