ho. Mobile arriva a 200GB: distrutta TIM con promo quasi gratis

I gestori virtuali riescono a dominare il mondo della telefonia senza troppi problemi visto che possono proporre dei prezzi molto più bassi rispetto agli altri. Uno che emerge tra tutti, visto che sono davvero tantissimi, è ho. Mobile con tutte le sue promo a basso costo.

ho. Mobile e le nuove offerte che costano massimo 7,99 euro al mese per sempre: ecco fino a 200GB di traffico dati

Come visto sul sito ufficiale del noto gestore ho. Mobile che si appoggia su Vodafone per quanto concerne la rete, sono arrivate due soluzioni davvero incredibili per quanto riguarda la telefonia mobile. Queste già in passato avevano fatto capolino nel mondo della telefonia mobile portando tanti nuovi clienti al gestore virtuale, il quale adesso vuole aumentare accelerando il passo per battere colossi come Iliad e TIM.

La prima offerta degna di nota che subito si dimostra interessante è quella che costa ogni mese solo 5,99 €. Si tratta di un prezzo che non cambia mai nel tempo visto che il provider non è sottoposto ad alcun tipo di rimodulazione. L’offerta permette a tutti di avere ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, messaggi senza limiti verso tutti ma soprattutto 50 giga di connessione dati sfruttando la rete 4G. Inoltre l’attivazione e le schede saranno gratuite.

L’altra soluzione, quella che costa 7,99 € al mese per sempre, aumenta il contenuto dei giga portandolo a 150. Stiamo parlando di una cifra davvero eccezionale, la quale a questo prezzo è impossibile da trovare presso la corte di qualsiasi altro provider sia virtuale che classico.