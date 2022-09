Il nuovo Google Pixel Watch verrà presumibilmente presentato insieme agli attesissimi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Il nuovo smartwatch richiama ancora una volta a sé i riflettori, a un paio di settimane dalla presentazione ufficiale.

Il colosso ha infatti mostrato alcune foto ufficiali dello smartwatch, attraverso un video pubblicato sulla propria pagina di YouTube. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google mostra in un video il nuovo Pixel Watch

Come anticipato in apertura, Google Pixel Watch è il protagonista di un video ufficiale che la stessa Google ha condiviso su YouTube tramite il proprio canale Made by Google. Questo nuovo video sul proprio smartwatch arriva a circa 48 ore di distanza da un altro video ufficiale che mostrava le prime impressioni di alcune fortunate persone che hanno avuto modo di vedere e toccare con mano Google Pixel 7 Pro.

Il video in questione dura soltanto 51 secondi e di questi, solo i primi 30 secondi riprendono effettivamente lo smartwatch, che viene mostrato al polso di alcune persone per fornire un’idea delle dimensioni e dell’aspetto che avrà al polso per poi lasciare spazio ad altre immagini (render). Dal video emergono quelle che alla fine dovrebbero essere tutte le colorazioni di Google Pixel Watch: la cassa è mostrata nelle colorazioni argento, nero opaco e oro rosa, mentre i cinturini sono mostrati nelle colorazioni Hazel Lemongrass, Chalk e Obsidian.

Nel video, inoltre, scorrono ben sette diversi quadranti di Google Pixel Watch tra cui un quadrante analogico con forme geometriche sfruttati come indicatori orari, un quadrante analogico semplice che Google utilizza ormai da diversi mesi nei render, dotato di una spessa lancetta delle ore a forma di pillola e uno slot per una complicazione posto a ore 6 e molti altri. Che dire, non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire maggiori dettagli.