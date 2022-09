Eurospin sa perfettamente come invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti, aiutandoli a spendere pochissimo, ma senza mai obbligarli a rinunciare alla qualità generale del dispositivo che effettivamente andranno ad aggiungere al proprio carrello.

Il volantino parte proprio da quest’idea, avvicinandosi ulteriormente alle numerose richieste dei clienti, con prezzi molto più bassi del normale, e la disponibilità garantita in ogni negozio sparso per il territorio nazionale. E’ bene ricordare, infatti, che i prodotti non possono, almeno nella maggior parte dei casi, essere acquistati tramite il sito ufficiale, ma sarà sempre necessario recarsi personalmente.

Eurospin: nuove offerte con tantissimi prezzi molto bassi

Le offerte del volantino di Eurospin sono davvero assurde, e sono pronte a superare il risparmio che gli altri rivenditori vogliono offrire, puntando fortissimo ad esempio su brand meno conosciuti, come Medion. Sfogliando le pagine della campagna notiamo la presenza di tre prodotti della medesima azienda: due notebook, i cui prezzi sono di 279 e 529 euro, ma anche un tablet, complessivamente di discreta fattura, proposto a 249 euro.

Per completare la propria offerta, l’azienda ha poi deciso di puntare dritta verso il mondo degli accessori per la telefonia mobile, sono quindi disponibili un fitness tracker a soli 16,99 euro, oppure anche le cuffiette true wireless, il cui prezzo è di 29 euro, entrambe lanciate direttamente da Celly.

Gli sconti promessi dal volantino Eurospin non terminano qui, ve ne aspettano molti altri ancora sul sito dell’azienda stessa.