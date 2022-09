La campagna promozionale corrente di Euronics è davvero impressionante, propone ai consumatori finali una lunghissima serie di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, infatti sono innumerevoli i prodotti in promozione che riescono a ridurre di molto la spesa finale da sostenere.

Finalmente i prezzi sono sempre più bassi ed economici per gli utenti, con la soluzione corrente i clienti potranno mettere le mani su un numero elevatissimo di prodotti, tra cui ad esempio spiccano smartphone sempre più economici. L’acquisto delle migliori proposte del periodo passa per tutti i punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova, per questo motivo consigliamo caldamente di controllare il socio di appartenenza del negozio più vicino alla vostra residenza.

Euronics: grandiose offerte incredibili e prezzi da non credere

Spettacolari offerte sono disponibili nel periodo corrente da euronics, con questo speciale volantino, infatti, gli utenti possono davvero credere di risparmiare nel momento in cui decidono di aggiungere al carrello l’ultimo Samsung Galaxy S22. Il top di gamma dell’azienda sudcoreana, è ad oggi disponibile a soli 699 euro, dimostrando di essere una validissima alternativa dal risparmio assicurato.

Coloro che invece andranno a spendere circa 599 euro, potranno mettere le mani sul Galaxy S21, l’ex-top di gamma dell’azienda, data la presenza sul mercato da poco più di un anno, viene proposto al pubblico ad un prezzo più abbordabile, ed in grado di soddisfare anche l’utente più esigente, almeno in termini di prestazioni.