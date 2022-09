La spesa da Esselunga presenta prezzi fortemente ridotti rispetto al passato, proprio in questi giorni il volantino sta invogliando i consumatori all’acquisto di nuovi smartphone e prodotti di tecnologia generale, garantendo in cambio un risparmio che è attualmente difficile trovare altrove.

L’acquisto dei migliori prodotti passa da tutti i punti vendita Esselunga in Italia, avete capito bene, per essere sicuri di spendere poco o niente con i vostri acquisti, non dovete fare altro che recarvi personalmente presso un qualsiasi negozio, ed il gioco è pressoché fatto. Se metterete le mani su uno smartphone, è prevista comunque la variante no brand, che permette di ricevere aggiornamenti software decisamente più tempestivi del normale.

Esselunga, che assurdità: questi sconti sono da pazzi

Il risparmio è di casa da Esselunga, il corrente volantino focalizza interamente la propria attenzione sul mondo degli smartphone, proponendo al pubblico la possibilità di risparmiare moltissimo sull’acquisto ad esempio di un Samsung Galaxy A13. Il prodotto in questione, nella variante con 32GB di ROM, risulta essere acquistabile con un esborso finale di soli 139 euro.

Nell’eventualità in cui foste rimasti incuriositi dal modello, ma non conosciate a fondo il prodotto in sé, ricordiamo essere caratterizzato dalla batteria che prevede 5000mAh, un componente grandissimo con il quale godere del prodotto mobile per lungo tempo tra ogni ricarica, senza comunque dimenticarsi del processore octa-core, di un eccellente display FullHD da 6,6 pollici di diagonale, e di un comparto fotografico capitanato dal sensore da 50 megapixel.