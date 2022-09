Se il tuo telefono viene rubato, il ladro probabilmente lo formatterà per venderlo il più velocemente possibile e i tuoi dati non verranno utilizzati. Tuttavia, c’è la possibilità che possano tentare di hackerare i tuoi account.

Di seguito, spieghiamo i passaggi da eseguire prima e dopo il furto del telefono, oltre a mostrare dei modi per rafforzare la sicurezza del tuo telefono.

La polizia e gli operatori telefonici probabilmente chiederanno i dettagli IMEI del tuo telefono se ne denunci il furto. L’IMEI identificherà il tuo telefono esatto e la polizia potrà usarlo per verificare se finisce in vendita da qualche parte.

Ecco come fare per annotare questo codice

Per trovare il tuo numero IMEI su Android, digita*#06#.

Per trovare il tuo numero IMEI su iPhone, vai su Impostazioni > Generali > Informazioni e scorri verso il basso.

Quindi, se non hai già impostato il servizio “Trova il mio telefono“, devi farlo subito. Una volta fatto, sarai in grado di controllare virtualmente il tuo telefono e impedire che i tuoi dati cadano nelle mani sbagliate.

Per configurare Trova il mio iPhone mentre hai il cellulare con te, procedi nel seguente modo:

Vai su Impostazioni> Nome> Trova il mio> Trova il mio iPhone.

Seleziona Trova il mio iPhone.

Scegli Trova la mia rete. Puoi anche selezionare “Invia ultima posizione” per inviare l’ultima posizione del telefono ad Apple se la batteria è scarica.

Per utilizzare Trova il mio iPhone da un computer, visita icloud.com/find o usa l’app Trova la mia di Apple. Avrai bisogno che il tuo telefono sia connesso a Internet e acceso per collegarti ad esso, quindi trovalo rapidamente poiché un ladro potrebbe spegnerlo.

Come rintracciare un telefono Samsung

Per configurare Trova il mio cellulare mentre hai il telefono con te, procedi nel seguente modo:

Accedi all’account Samsung > Impostazioni.

Seleziona Biometria e sicurezza o Blocca schermo e sicurezza o Sicurezza.

Vai su Trova il mio cellulare e impostalo da Off a On.

Seleziona Sblocco remoto > Invia ultima posizione.

Attiva la ricerca offline per localizzare potenzialmente il tuo dispositivo quando è offline.

Per utilizzare Trova il mio cellulare di Samsung, vai su findmymobile.samsung.com e accedi al tuo account Samsung. Qui puoi individuare e bloccare il tuo dispositivo, aggiungere un messaggio di ripristino sullo schermo, farlo riprodurre suoni (anche se è in modalità silenziosa), impedire lo spegnimento, tracciarne la posizione ogni 15 minuti, prolungare la durata della batteria e cancellare tutti i tuoi dati ( la cancellazione ti impedirà di trovarlo).

Se il tuo telefono smarrito è stato spento, puoi impostare un avviso per avvisarti se è connesso a una rete in un secondo momento.

Come rintracciare un telefono Android – Trova il mio dispositivo

Per configurare Trova il mio dispositivo mentre hai il telefono con te, procedi nel seguente modo:

Vai su Impostazioni > Sicurezza o Sicurezza e posizione o Google > Sicurezza.

Seleziona Trova il mio dispositivo e accendilo.

Vai su Posizione: Impostazioni > Posizione e attivalo.

Visita play.google.com/settings> Visibilità e seleziona il tuo dispositivo.

Per utilizzare Trova il mio dispositivo, visita android.com/find e accedi con il tuo account Google.

Puoi individuare il tuo telefono, bloccarlo, aggiungere un messaggio di ripristino, farlo riprodurre suoni (anche se è in modalità silenziosa) e cancellare tutti i tuoi dati (anche se non sarai più in grado di localizzare il telefono). Se la trovi in ​​seguito, avrai bisogno della password del tuo account Google per riutilizzarla.