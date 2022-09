CoopVoce distrugge Vodafone con la EVO 200 quasi gratis

Uno dei provider migliori secondo il pubblico, è CoopVoce. Tra i gestori virtuali infatti si afferma come uno dei più intraprendenti anche nella proposta di offerte diverse tra loro. A testimoniarlo sono le varie esperienze del pubblico.

CoopVoce abbatte anche questa volta la concorrenza con alcune offerte clamorose: eccone una da addirittura 200GB

Ora come ora sul sito ufficiale del noto gestore virtuale CoopVoce, potete trovare diverse soluzioni che possono fare al caso vostro. Si tratta di tre offerte mobili che una volta sottoscritte non cambieranno mai nel tempo.

La prima offerta è quella basilare, la quale non risulta particolarmente interessante. Al suo interno ci sono infatti 1000 messaggi da inviare a tutti i gestori, minuti senza limiti verso qualsiasi provider e tutto per soli 4,90 € al mese per sempre senza rimodulazioni future. Il nome è Voce e SMS.

La seconda offerta è un’altra vecchia conoscenza della dinastia delle promozioni EVO. Stiamo parlando della EVO 30, la quale consoli 6,90 € al mese per sempre senza alcuna rimodulazione permette di avere ogni mensilità minuti senza limiti per chiamare chiunque vorrete e 30 giga di connessione dati per navigare in 4G sul web.

La bomba però è l’ultima offerta disponibile, quella che ha come scadenza e giorno ultimo il prossimo 30 settembre. La nuovissima EVO 200 riesce a fornire i soliti contenuti ma con la variabile dei giga disponibili. Ci sono infatti anche qui 1000 SMS verso tutti e minuti senza limiti, ma con 200 giga per navigare sul web utilizzando il 4G. Il prezzo mensile è di 7,90 euro. Ricordiamo che non ci sono costi extra e costi nascosti da disattivare, per cui potete stare tranquilli.