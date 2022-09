Vodafone distrugge Iliad con la Special e la Digital Edition: ci sono 100GB

Non ci saranno sussulti da parte della concorrenza di fronte a proposte del genere da parte di Vodafone. Se siete ex clienti del gestore e ancora non avete ricevuto una chiamata o un SMS, potrebbe accadere a breve. Vi verranno proposte delle soluzioni interessanti per fare rientro al prezzo migliore.

Vodafone: queste due offerte non possono fare altro che riportare indietro tantissimi clienti, ecco cosa permettono di avere

Un colosso come Vodafone non può esimersi dal lanciare delle offerte di livello ogni volta che il periodo lo richiede. A quanto pare gli ultimi mesi hanno dimostrato che la vulnerabilità del provider era molto più accentuata di quanto non si credesse. Diversi utenti hanno pensato bene di scappare via, provocando quindi un ammanco davvero grande tra le fila di Vodafone. A tal proposito sono state ripristinate alcune offerte che sono state proposte telefonicamente a diversi tra gli ex clienti del gestore.

La prima soluzione di livello è quella che prende il nome di Special 100 Giga, la quale offre tutto per un prezzo molto interessante. Stiamo parlando di 7,99 € al mese da pagare con credito residuo o con SmartPay. All’interno di questa promozione ci sono minuti senza limiti per chiamare tutti i gestori, 1000 messaggi verso qualsiasi numero e infine 70 giga. Se pagate con il secondo metodo, diventeranno 100.

La seconda offerta invece non fa altro che aggiungere al nome della precedente il suffisso Digital Edition. Qui potrete pagare 9,99 € al mese ottenendo minuti senza limiti così come gli SMS. I giga saranno 100 per navigare sul web.