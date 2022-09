Unieuro propone una delle migliori soluzioni del periodo, la perfetta occasione per accedere ai prezzi più bassi del momento, con alcune ottime soluzioni per risparmiare sui vari acquisti effettuati, a partire ad esempio dal segmento della telefonia mobile.

Tutti gli utenti che effettivamente vorranno cogliere al volo le varie riduzioni di prezzo, non devono fare altro che aprire il prima possibile il sito ufficiale, e ricorrere all’acquisto di un nuovo prodotto, con spedizione gratuita a domicilio al superamento dei 49 euro di spesa, oppure comunque optare per il recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia.

Unieuro shock: quali sono i nuovi prezzi bassi

I prezzi di Unieuro sono addirittura shock, gli utenti sono liberi di spaziare tra le più importanti categorie merceologiche del momento, ed allo stesso tempo avere libertà di accesso verso alcuni smartphone di livello decisamente elevato.

Un chiaro esempio non può che essere il Samsung Galaxy S22, il prodotto in questione viene proposto appunto a soli 749 euro, un prezzo che a prima vista può apparire ancora elevato, ma se confrontato con il listino della variante da 256GB, risulta essere sicuramente più appetibile.

Volgendo l’occhio al passato, l’alternativa leggermente più economica può sicuramente essere rappresentata dal Galaxy S21, più precisamente nella variante Enterprise Edition, e disponibile appunto ad un prezzo che generalmente non supera i 599 euro.

Al netto delle suddette offerte, sul volantino Unieuro si possono trovare tantissimi altri sconti ugualmente interessanti, per questo motivo non dovete limitarvi a quanto raccontato ma andare oltre per scoprire i singoli sconti.