Ci sono svariati elementi in un’auto di cui neanche conosciamo l’esistenza. Tuttavia, alcuni di questi possono avere un ruolo fondamentale. Infatti, proprio nel momento in cui magari si rompono, possono creare dei grattacapi non di poco conto.

Oggi ci andremo a focalizzare sullo sportello, in particolar modo su un elemento che sembra inutile ma che in realtà ha un ruolo chiave: il gancio. A cosa serve esattamente? Scopriamolo di seguito.

Gancio dello sportello: perché è così importante per l’auto?

Il gancio dello sportello è un elemento in metallo che sporge dalla base del telaio, di solito nella parte in cui si chiude la portiera. In quanto gancio, serve proprio per agganciare qualcosa. Infatti, è fondamentale per la chiusura dello sportello.

In soldoni, la portiera ha un incavo corrispondente al gancio che è a sua volta attaccato al telaio dell’auto. Dopo la sua chiusura, lo sportello si incastra nel gancio e applica una chiusura molto simile a quelle delle porte antipanico. Quando usiamo la maniglia per aprire lo sportello, il fermo si apre e così apriamo la porta.

Il gancio non è fisso ma è attaccato con una o due viti che si possono allentare o svitare. Ciò se accade può provocare lo slittamento del gancio e una chiusura scorretta della portiera (quindi non ermetica). Per questo, lo sportello risulterà leggermente socchiuso, facendo passare rumori e acqua piovana all’interno.

I meccanici, quando si fa il tagliando, si occupano di questo problema. Dunque, se notate che la portiera è chiusa male, è sicuramente colpa del gancio. Rivolgetevi al vostro meccanico di fiducia e chiedetegli di stringere bene la vite che lo mantiene. Dopo questo passaggio, non avrete più problemi.