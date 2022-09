Per cercare di spiccare il volo anche nella rivendita di elettronica, in seguito agli ottimi successi riscontrati negli anni, per quanto riguarda i beni di prima necessità, Panorama ha deciso di proporre un bellissimo, e ricchissimo, volantino.

La disponibilità della suddetta soluzione è da considerarsi valida solo nei punti vendita fisici, ovvero nei negozi sparsi per il territorio nazionale a marchio Panorama, senza distinzioni o vincoli territoriali di alcun tipo. Tutti i prodotti sono distribuiti senza limitazioni in termini di scorte, almeno effettivamente comunicate, per questo motivo dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza effettiva.

Panorama: occhio allo sconto, i prezzi più bassi di oggi

Con Panorama tutti gli utenti risparmiano moltissimo, sono disponibili incredibili sconti applicati sui migliori prodotti in circolazione, tra cui ad esempio elettrodomestici fondamentali per le nostre abitazioni. Basti pensare al televisore United, in vendita a 199 euro, un modello da 42 pollici di diagonale con possibilità di installare le applicazioni, oppure anche la lavatrice di NGM, proposta addirittura a soli 189 euro (il modello è Luna 2), per comprendere appunto le potenzialità della campagna stessa.

Non mancano ovviamente anche altri prodotti più economici, forse meno tecnologici dei suddetti, ma ugualmente interessanti, come le lampadine E27 di Osram, disponibili a 5 euro la coppia, le 2 confezioni di Varta, 8 ministilo a pacchetto, acquistabili sempre in coppia a 3,50 euro, per finire con le più classiche shuko, da 2 euro.