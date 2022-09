La Mercedes-AMG C 63 S E Performance del 2024 offre molta più potenza rispetto al modello precedente. Il quattro cilindri ibrido plug–in turbo ora eroga una potenza combinata di 671 cavalli e 752 piedi per libbra di coppia. Un aumento di 168 cavalli.

A produrre questa potenza è una combinazione del motore M139l e un motore elettrico montato posteriormente con una trasmissione a due velocità. Il motore, sebbene simile a quello utilizzato nel C 43, ottiene una versione più grande del turbo assistito elettricamente per produrre 469 cavalli e 402 piedi per libbra di coppia, rendendolo il quattro cilindri più potente del mondo.

Il motore invia potenza attraverso un automatico a nove velocità all’asse posteriore dove si trova il motore elettrico. Il motore elettrico produce 201 cavalli e ha una trasmissione a due velocità. Dispone anche di un differenziale autobloccante a controllo elettronico. La potenza può essere inviata alle ruote posteriori o indietro a quelle anteriori, consentendo la trazione integrale negli scenari di guida a benzina, ibrida o elettrica. Il sistema di trazione integrale ha una modalità di deriva, come altri modelli AMG. Le prestazioni sono impressionanti con un tempo dichiarato di 3,3 secondi e una velocità massima di 280 km/h.

Cambia anche il design

Il C 63 SE Performance è un ibrido plug-in. Ha la stessa capacità di 6,1 kWh dell’AMG GT 63 SE Performance 4 porte. In quel modello, fornisce solo 11 km di autonomia. Le dimensioni più ridotte del C 63 potrebbero dargli un raggio leggermente maggiore, ma probabilmente molto piccolo. La batteria è dotata di raffreddamento a liquido, e il liquido di raffreddamento scorre tra ogni singola cella. La batteria alimenterà anche il C 63 senza che il motore si avvii.

Naturalmente, anche AMG ha apportato aggiornamenti al telaio. La sospensione utilizza molle in acciaio con ammortizzatori regolabili elettronicamente. Le quattro ruote sterzanti sono di serie, così come i freni in acciaio con pinze a sei pistoncini nella parte anteriore e unità a pistone singolo nella parte posteriore. È interessante notare che la C 63 S è complessivamente più lunga rispetto a una normale berlina di Classe C. Le ruote sono da 19 pollici di serie, ma le ruote da 20 pollici sono disponibili come optional.

E, naturalmente, anche la C 63 SE Performance ha un aspetto più cattivo, con una fascia anteriore ridisegnata, una nuova presa d’aria sul cofano, minigonne laterali, paraurti posteriore con diffusore e uno spoiler posteriore. L’interno ha finiture specifiche AMG e sedili sportivi, con sedili ancora più aggressivi disponibili come optional. Sono incluse anche nuove letture del display per le funzioni ibride dell’auto.

Il prezzo e la disponibilità di questa Classe C non sono stati ancora annunciati.