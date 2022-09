Attenersi a un programma di perdita di peso può essere difficile a volte. Le buone notizie? Ci sono delle app per la perdita di peso che possono aiutarti a perdere qualche chilo e far muovere il tuo corpo. Ecco la lista delle 3 app migliori da poter scaricare gratuitamente.

Lose It!

Questa app ha preso il primo posto per la perdita di peso grazie alla sua semplice interfaccia dell’app e si concentra sul conteggio delle calorie, sulla perdita di peso e sul supporto della comunità.

Come suggerisce il nome, Lose It! intende aiutarti a perdere chili di troppo e lo fa attraverso un’interfaccia dell’app estremamente semplice e intuitiva.

Si concentra sul conteggio delle calorie e sul monitoraggio del peso, ma non è tutto. Al primo utilizzo dell’app, fisserai un obiettivo e risponderai a domande sul tuo peso attuale, età e altre informazioni sullo stile di vita. Lose It! genera un piano di perdita di peso personalizzato da seguire. Il piano include un “budget” calorico giornaliero raccomandato e raccomandazioni alimentari.

Dopo che hai il tuo piano, puoi iniziare a registrare il cibo. Offre tre ottimi modi per tenere un diario alimentare: cerca nel database degli alimenti di oltre sette milioni di articoli, scansiona il codice a barre su qualsiasi cibo confezionato o scatta una foto del tuo cibo con la funzione “Snap It”. Una volta che inizi a registrare, l’app compila il tuo diario alimentare in rapporti giornalieri e settimanali, oltre a un grafico a linee che descrive i tuoi progressi nella perdita di peso.

Noom

L’accesso a coach sanitari certificati fa guadagnare a Noom il primo posto per il supporto extra.

Se in passato hai avuto difficoltà a seguire un programma di perdita di peso, potresti beneficiare di un po’ di struttura e supporto extra. Noom utilizza un approccio basato sulla psicologia per aiutarti a cambiare in meglio le tue abitudini alimentari e impiega coach sanitari certificati per supportarti in caso di domande o dubbi.

Con Noom, nessun alimento è vietato e l’approccio si concentra maggiormente sul cambiamento delle abitudini di vita generali, che è il modo migliore per perdere peso e tenerlo fuori. Durante l’orario lavorativo, ricevi un coaching in-app individuale da un allenatore sanitario certificato. Oltre a quell’elemento di supporto, Noom ti consente anche di monitorare peso, cibo, esercizio, pressione sanguigna e glicemia tutto nell’app.

Noom non è economico: gli abbonamenti partono da 45 al mese, ma con uno staff di psicologi, nutrizionisti, scienziati e allenatori, puoi essere certo che otterrai le informazioni e il supporto di cui hai bisogno per sviluppare e sostenere abitudini sane.

Daily Burn

Daily Burn è la nostra scelta per le migliori routine di allenamento grazie alla sua libreria completa di lezioni di fitness, lezioni quotidiane dal vivo e accesso alle app di monitoraggio.

Per quanto l’alimentazione sia importante per la perdita di peso, l’attività fisica ha molti benefici per la salute ed è una componente fondamentale che può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi più velocemente. Daily Burn è noto per il suo approccio all’esercizio divertente e diversificato. Scegli tra i tradizionali allenamenti in circuito, l’allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT), lo yoga o la corsa.

Daily Burn offre allenamenti adatti a tutti i livelli di forma fisica, dai veri principianti agli atleti più in forma. Oltre alla vasta gamma di stili di allenamento, puoi anche scegliere tra lezioni di gruppo o allenamenti individuali, entrambi nel tuo tempo libero. Puoi eseguire lo streaming degli allenamenti Daily Burn praticamente da qualsiasi dispositivo elettronico, inclusi TV, smartphone, laptop, desktop o tablet.

Daily Burn funziona con un programma di abbonamento a pagamento, ma puoi optare per una prova gratuita di 30 giorni per assicurarti che sia adatto a te.