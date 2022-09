Apple ha trascorso molto tempo al suo evento di settembre concentrandosi sulle nuove funzionalità di sicurezza in arrivo nella sua gamma di dispositivi. Una di queste funzionalità è il rilevamento degli incidenti alla guida. Come suggerisce il nome, la funzione consente al tuo iPhone 14 di rilevare quando sei stato coinvolto in un grave incidente d’auto. In tal caso, l’iPhone chiama automaticamente i servizi di emergenza.

Sappiamo già che questa tecnologia funziona, poiché una funzione molto simile è disponibile sui telefoni Pixel dal 2019. Tuttavia, uno YouTuber ha voluto mettere alla prova il rilevamento degli arresti anomali di Apple per vedere se avrebbe funzionato o meno in caso di incidente.

Martedì, lo YouTuber TechRax ha pubblicato un video in cui un’auto non occupata si è schiantata contro veicoli abbandonati ad alta velocità con un iPhone 14 Pro attaccato al poggiatesta. Dopo alcuni tentativi falliti, finalmente si è arrivati ad una conclusione.

TechRax afferma che la funzione di rilevamento degli incidenti si è attivata circa dieci secondi dopo l’impatto. Il secondo tentativo ha prodotto risultati simili. Una volta che l’iPhone 14 determina che si è verificato un arresto anomalo, avvia un conto alla rovescia di dieci secondi. Se il proprietario non annulla la chiamata entro tale termine, il telefono chiamerà automaticamente i servizi di emergenza.

Come funziona questa nuova tecnologia

Ecco come funziona la nuova funzione di rilevamento secondo Apple:

“Con un nuovo accelerometro dual-core in grado di rilevare misurazioni della forza G fino a 256 Gs e un nuovo giroscopio ad alta gamma dinamica, il rilevamento di crash su iPhone è ora in grado di rilevare un grave incidente d’auto e chiamare automaticamente i servizi di emergenza quando un utente è incosciente o incapace di farlo. Queste capacità si basano su componenti esistenti, come il barometro, che ora è in grado di rilevare i cambiamenti di pressione in cabina, il GPS per input aggiuntivi per i cambiamenti di velocità e il microfono, che può riconoscere i rumori forti tipici di gravi incidenti automobilistici. Gli algoritmi di movimento avanzati progettati da Apple addestrati con oltre un milione di ore di guida nel mondo reale e dati di registrazione degli incidenti forniscono una precisione ancora migliore. Se combinato con Apple Watch, Crash Detection sfrutta perfettamente la forza unica di entrambi i dispositivi per aiutare gli utenti in modo efficiente. Quando viene rilevato un grave arresto anomalo, l’interfaccia di chiamata dei servizi di emergenza apparirà su Apple Watch, poiché è molto probabile che sia più vicino all’utente, mentre la chiamata viene effettuata tramite iPhone se è nel raggio di portata per la migliore connessione possibile.”

Come ha notato Apple durante il suo evento, la speranza è che nessuno abbia mai bisogno di questa funzionalità.