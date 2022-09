Tutti i gestori virtuali stanno dando il massimo per provare a mettere in difficoltà gli altri provider che da sempre dominano il mercato della telefonia. Ora come ora sono pochi i nomi degni di nota, ma tra questi esiste e persiste quello di ho. Mobile.

Il noto provider è riuscito finalmente ad avere un pubblico assiduo, il quale sta riuscendo a durare grazie alle promo ben strutturate nel tempo. Ora ce ne sono due di cui si sta parlando un gran bene da ormai mesi.

ho. Mobile: le nuove offerte sono eccezionali, bastano pochi euro al mese per avere tutto fino a 150GB

Le offerte che trovate nel mondo ho. Mobile hanno davvero tutto quel che serve per stare tranquilli. Ogni mese non ci saranno più problemi di minuti, SMS e soprattutto di giga, ma solo se sottoscrivete una delle promo del noto gestore virtuale. Le proposte sono in realtà due, anche se quella più interessante è quella da 150GB.

La prima promo costa solo 5,99 euro al mese e comprende tutto senza limiti tra minuti ed SMS con 50 giga in 4G per navigare sul web. La seconda promo è la migliore in assoluto con i suoi 150 giga in 4G per internet e tutto senza limiti ogni mese. Il prezzo in questo caso è di soli 7,99 euro al mese per sempre.

Da ricordare che tutte le offerte di ho. Mobile non prevedono modifiche. Infatti le rimodulazioni non hanno alcun effetto sulle promo di ho. che proprio per questo batte la concorrenza ogni mese.