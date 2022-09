Fitbit ha continuato a rilasciare nuovi dispositivi indossabili dopo essere stato acquisito da Google nel gennaio 2021, come aveva fatto in precedenza. Non ci sono state modifiche visibili ai suoi prodotti dall’acquisizione, ma il 2023 è considerato un anno cruciale per Fitbit.

Il rebranding in ‘Fitbit by Google’ è stato solo il primo passo verso l’integrazione totale. Sebbene il nome Fitbit venga mantenuto per i futuri dispositivi indossabili, alcune funzionalità del software proprietario verranno rimosse a favore dei servizi di Google.

Fitbit chiederà ai suoi clienti un account Google

Fitbit, ad esempio, richiede ai clienti che acquistano uno dei suoi prodotti attuali di registrare un account Fitbit se non ne hanno già uno. Naturalmente, questo è completamente gratuito, senza costi di abbonamento nascosti o altro. Il tuo account Fitbit viene utilizzato per accedere all’app Fitbit e connettere il tuo dispositivo indossabile per sincronizzare i dati. Gli account Fitbit, d’altra parte, verranno gradualmente eliminati a favore degli account Google, ha rivelato la società questa settimana.

L’utilizzo di un account Google ovviamente ti garantisce l’accesso ai servizi Google come Gmail, Drive, Maps, YouTube e molti altri. I clienti potranno utilizzare i propri account Google con i dispositivi indossabili Fitbit a partire dal 2023, secondo l’azienda. Questi daranno ai clienti Fitbit una serie di vantaggi, tra cui un unico accesso per Fitbit e altri servizi Google, maggiore sicurezza dell’account, controlli centralizzati della privacy per i dati degli utenti Fitbit e più funzionalità di Google Fitbit.

Sebbene tu possa continuare a utilizzare il tuo account Fitbit con i dispositivi indossabili dell’azienda, alcune funzioni Fitbit, come la registrazione a Fitbit o l’attivazione di dispositivi e funzionalità Fitbit appena lanciati, richiedono un account Google. In sostanza, se hai un account Fitbit in questo momento, avrai la possibilità di trasferire Fitbit al tuo account Google o continuare a utilizzare i tuoi dispositivi e servizi Fitbit esistenti con il tuo account Fitbit fino a quando non sarà più supportato.