Bollo auto e Canone RAI: ecco perché si possono non pagare più

Sia il bollo auto che il canone Rai sembrano essere impossibili da eliminare dall’organigramma delle tasse in Italia.

Oltre alle tante imposte che ci vengono proposte ogni giorno, ecco anche queste due che risultano super odiate da tutti i cittadini costretti a pagarle. Sembrano però esserci dei modi per non pagare, ma solo se sussistono determinate condizioni.

Bollo auto e canone Rai: ecco le situazioni in cui potete anche non pagare le due tasse odiatissime dagli italiani

Parlando del canone Rai, ci sono più fattispecie nelle quali sarà possibile non pagare la tassa. La prima è quella dei 75 o più anni di età, vincolo importante che permetterà alle persone di evitare di pagare la tassa. La stessa soluzione si avrà nel momento in cui il reddito risulterà sotto una determinata soglia, proprio come indica il sito ufficiale. In più ricordati che se non avete in casa apparecchi utili per ricevere i canali televisivi, sarete automaticamente esentati dal pagamento.

Infine, parlando proprio del bollo auto, ci sono importanti notizia. In alcune regioni i regolamenti sono diversi, come il Lombardia e in Piemonte dove le vetture elettriche non sono tenute a pagare il bollo, mai nella loro vita. Nella provincia autonoma di Bolzano invece per i primi tre anni le auto a idrogeno, metano, gpl, ibride ed elettriche potranno evitare di pagare l’imposta.

In campagna invece tutte le auto ecologiche ibride per i primi tre anni saranno esentate, mentre le elettriche addirittura per cinque anni. Come in Campania, la situazione è uguale in Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Calabria e Sicilia.