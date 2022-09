L’ampio ecosistema Xiaomi include anche prodotti per i nostri cari amici a quattro zampe. Le nuove soluzioni presentate dal colosso cinese ci permettono di continuare a prenderci cura del nostro animaletto, anche quando non siamo in casa.

Stiamo parlando di un dispositivo controllabile grazie all’applicazione Xiaomi Home. I dispositivi in questione sono Xiaomi Smart Pet Food Feeder e Smart Pet Fountain. Scopriamo insieme i dettagli.

Xiaomi: due dispositivi pensati per i nostri amici pelosi

Xiaomi Smart Pet Food Feeder è un erogatore di cibo automatico, che assicurerà che al nostro gatto/cane non manchi mai del cibo in ciotola. Il prodotto è dotato di una struttura a sei griglie e un canale anti-intasamento che può contenere ed erogare in modo fluido circa 1.8 KG di cibo secco. È sia possibile controllare il dispositivo a distanza, erogando il cibo manualmente direttamente dall’app, oppure programmare un’ora e una quantità fissa per la distribuzione automatica del cibo.

Xiaomi Smart Pet Fountain è, invece, una fontanella automatica che oltre a garantire un flusso continuo di acqua fresca e pulita, invoglia anche i nostri amici a quattro zampe a bere di più. Il dispositivo è dotato di un ottimo sistema di filtraggio a quattro stadi che filtra particelle, peli e cloro che potrebbero causare calcoli renali, garantendo sempre acqua pulita. Anche in questo caso si possono ricevere notifiche sullo smartphone che avvisano quando è necessario aggiungere acqua, cambiare il filtro o pulire la fontanella.

Xiaomi Smart Pet Food Feeder è già disponibile al prezzo di 149.99 euro sullo Store ufficiale del brand. Xiaomi Smart Pet Fountain, invece, arriverà nelle prossime settimane al prezzo di 79.99 euro. Entrambi i prodotti potranno presto essere acquistati anche su Amazon.