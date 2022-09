Uno dei metri di paragone principali che si suole utilizzare tra gli smartphone di ultima generazione non riguarda più solo le capacità in termini di velocità, le quali ormai sembrano praticamente uguali tra tutti, ma soprattutto la differenza tra gli scatti delle fotocamere presenti a bordo.

Stando a quanto riportato, l’inflessione delle persone durante gli ultimi tempi sarebbe andata a parare soprattutto sul comparto fotografico dei dispositivi mobili, il quale può rappresentare un vero e proprio punto di forza in alcuni casi. Ci sono dispositivi di bassa e media gamma che utilizzano dei sensori leggermente meno conosciuti e soprattutto meno performanti, consentendo comunque un’ottima resa. Allo stesso tempo però ci sono gli smartphone top di gamma che non lesinano nelle spese per quanto riguarda sensori di altissimo livello appartenenti ad aziende navigate nel settore. Ci sono quindi alcuni smartphone che continuano a darsi battaglia per quanto riguarda le classifiche in merito alle fotocamere. A certificare tali risultati ci pensa il noto sito DxOMark.

Smartphone e fotocamera: ecco i primi 10 dispositivi in classifica per gli scatti

Classifica dei principali dispositivi parla chiaro, mettendo in cima sempre gli stessi smartphone. Chiaramente non è stato ancora certificato il valore fotografico dei nuovi iPhone 14 o del nuovo Vivo X80 Pro, ma nel frattempo c’è una lista da parte di DxOMark.