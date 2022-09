Promo operatori telefonici: siete ancora in tempo per pagare meno di 10 euro

Settembre non è ancora finito, se avete intenzione di cambiare compagnia questo è il momento giusto per farlo. Le promo operatori telefonici proposte da TIM, Poste Mobile, Fastweb Mobile, Very Mobile, Ho.Mobile e Spusu attualmente non vanno oltre i 10 euro!

Promo operatori telefonici: le proposte migliori in base alle esigenze

Bando alle ciance, andiamo subito al sodo prima che sia troppo tardi!

Tim Wonder Six a 9,99€

Se sei un cliente Iliad, Poste Mobile o di altri operatori MVNO, solo per il mese di settembre hai la possibilità di passare a Tim e risparmiare grazie alla promo Tim Wonder Six. Questa con 9,99€ al mese offre 100 GB di Internet, chiamate ed sms illimitati.

Poste Mobile 300% a 8,99€

A soli 8,99€ invece Poste Mobile offre 300 GB + chiamate ed sms a consumo alla tariffa di 18 cent/min (Poste Mobile 300%)

Fastweb Mobile a 7,95€

Fastweb Mobile invece offre a 7,99€ al mese 90 GB in 5G di Internet, chiamate illimitate e 100 sms in Italia e UE.

Very Mobile a 5,99€

La più economica in assoluto tra queste è la promo Very 5,99€. L’attivazione non si paga e ogni mese offre 50 GB di Internet, chiamate ed sms illimitati. Ma non finisce qui, perché se sei cliente Iliad, Poste, Coop puoi attivare Very 4,99€: 30 GB di Internet, chiamate ed sms illimitati e più un buono Amazon da 10€.

Le offerte di Ho.Mobile

Promo dedicata a chi proviene da Iliad, Fastweb e altri gestori indicati nella promo. Con ho. 7,99€ con una soluzione a zero extra costi che include 150 GB, chiamate ed sms illimitati. In alternativa c’è ho. 5,99€ con chiamate e sms illimitati ma traffico pari a 50 GB.

Le offerte Spusu

Spusu ne offre altre due: una a 4,98€ con 10 GB + 20 GB con Riserva Spusu, 1.000 minuti per chiamare chi vuoi e 200 sms, oppure quella da 3,99€ con 1 GB di Internet + 2 GB con Riserva Spusu, 100 minuti per chiamare chi vuoi e 100 sms.