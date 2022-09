Continuano ad emergere nuove importanti informazioni sulla prossima generazione di visore per la realtà aumentata di casa Sony. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto colosso giapponese ha pubblicato in rete un video teaser ufficiale sul prossimo PlayStation VR2.

PlayStation VR2: Sony pubblica un nuovo video teaser, ecco le novità

Si avvicina sempre più il debutto ufficiale sul mercato del nuovo visore per la relata aumentata di Sony. Come già accennato, in queste ore il noto colosso giapponese ha pubblicato in rete un nuovo video teaser (disponibile a questo link) e quest’ultimo ci ha rivelato tante ulteriori novità e ci ha dato comunque delle conferme.

In particolare, il video inizia con una presentazione del nuovo visore e dei nuovi controller. Tra le novità che saranno introdotte, sarà presente la risoluzione 4K HDR e come novità ci sarà il tracciamento degli occhi con FoV 110°. Tutto questo permetterà di ottenere una qualità e una ottimizzazione ancora superiori rispetto al precedente modello. Per quanto riguarda l’esperienza sonora, ci sarà la tecnologia audio Tempest 3D che garantirà un’esperienza sonora a 360 gradi.

I nuovi controller saranno poi caratterizzati dal rilevamento del tocco sui grilletti e non mancherà un sistema di vibrazione aptica. Il trailer pubblicato in queste ore da Sony, infine, ha rivelato alcuni dei prossimi videogiochi che saranno compatibili con il suo nuovo visore PlayStation VR2. Tra questi, ci saranno: Horizon Call of the Mountain, Firewall Ultra, No Man’s Sky, Resident Evil Village e The Walking Dead Saints and Sinner Retributon.

Insomma, il colosso giapponese Sony ci ha dato un bel po’ di nuovi dettagli su questo nuovo prodotto.