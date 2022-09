Le nuove offerte racchiuse all’interno del volantino Panorama fanno davvero impazzire gli innumerevoli consumatori che, al giorno d’oggi almeno, si ritrovano ad essere alla ricerca di prodotti di alto livello, senza voler comunque investire troppo denaro.

La spesa è ridottissima su una importante selezione di dispositivi, tra cui ad esempio troviamo gli elettrodomestici o uno smartphone; indipendentemente dalla categoria selezionata, ricordiamo comunque ogni prodotto essere corredato dalla garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, ed anche dalla variante no brand, la quale è affiancata ad esempio alla telefonia mobile.

Panorama: scoperti gli sconti dell’anno

Fino al 28 settembre da Panorama gli utenti potranno pensare di acquistare una buonissima selezione di prodotti di livello, come un televisore United (smart TV da 42 pollici) al prezzo finale di soli 199 euro, passando anche per la lavatrice NGM (modello Luna 2), in vendita a soli 189 euro.

Nell’eventualità in cui, invece, foste alla ricerca di un prodotto assolutamente accessorio, ovvero delle classiche pile per alimentare i vostri dispositivi elettronici, sappiate che potrete acquistare 2 confezioni da 8 pile ministilo Varta, al prezzo finale di soli 3,50 euro. Non mancano inoltre due lampadine E27 di marca Osram (LED da 60 watt equivalenti) a 5 euro la coppia, oppure anche due adattatori shuko, in vendita, sempre la coppia, a soli 2 euro.

Tutti i prodotti elencati sono comunque affiancati da una importantissima selezione di sconti speciali applicati sui beni di prima necessità, i quali possono comunque fare da corollario per garantire un risparmio importante.