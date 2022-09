L’Italia è sinonimo qualità quando pensiamo a marchi come Ferrari, Lamborghini, Ducati e Aprilia. Tuttavia, il paese sostiene regolarmente anche l’adozione di veicoli elettrici. Il 18 febbraio 2022 il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato il programma Ecobonus e ha firmato ufficialmente il decreto per l’avvio dei nuovi incentivi all’acquisto di veicoli elettrici il 18 aprile 2022. Meno di un mese dopo, il 16 maggio 2022, è iniziata la nuova campagna effetto, rendendo i veicoli elettrici più accessibili ai consumatori di tutta Italia.

I concessionari di veicoli elettrici potranno accedere alla piattaforma di prenotazione del Ministero dello Sviluppo Economico a partire dal 25 maggio 2022. Ciò non impedirà agli acquirenti di usufruire degli incentivi ora: i negozi possono registrare le vendite arretrate al sistema fino alla data di lancio. Complessivamente, Ecobonus metterà da parte 650 milioni tra il 2022 e il 2024 per aiutare il pubblico ad acquistare veicoli elettrici e a basse emissioni, promuovendo anche gli automobilisti a rottamare i veicoli Euro 0-5.

Incentivi anche per le moto elettriche

Per i clienti che acquistano auto, il programma offrirà € 3.000 per auto elettriche fino a € 35.000. I clienti possono guadagnare € 2.000 in più per il loro acquisto se scambiano un modello di motore a combustione interna conforme a Euro 5. Il governo assegnerà 220 milioni di euro nel 2022, 230 milioni di euro nel 2023 e 245 milioni di euro nel 2024.

Anche i clienti delle due ruote beneficeranno del programma di incentivi. I veicoli elettrici e ibridi leggeri che rientrano nelle categorie italiane L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e si qualificheranno per il programma, che comprende sia moto che scooter. L’acquisto di uno di questi veicoli farà risparmiare al consumatore il 30% del prezzo di acquisto, ma il programma limita l’incentivo a € 3.000. Chi demolisce un modello Euro 3 o precedente durante la vendita guadagnerà uno sconto del 40 percento fino a un massimo di € 4.000. Il budget annuale per le due ruote è molto più contenuto, tuttavia, a soli 15 milioni di euro dal 2022 al 2024.

“Con il via libera agli incentivi diamo una risposta concreta e tanto attesa al settore automobilistico, che è in profonda crisi”, ha spiegato il premier Draghi. “Il provvedimento pluriennale consentirà alle imprese di realizzare una pianificazione industriale in via di sviluppo”.