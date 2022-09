I floppy disk sono vecchi quasi quanto i Beatles, eppure non sono così obsoleti come si pensa dato che sono ancora in uso oggi in un paio di settori.

Tom Perksy, “l’ultimo uomo in piedi nel settore dei floppy disk“, come si definisce, è il fondatore di floppydisk.com, una società negli Stati Uniti che vende e ricicla gli antichi dispositivi di archiviazione. L’azienda si occupa anche del trasferimento dei dischi, offre un programma di riciclaggio e vende dischetti usati o rotti ad artisti di tutto il mondo, riferisce AIGA Eye on Design Magazine.

Secondo Persky, i suoi principali clienti sono le flotte aeree che usano ancora i floppy disk poiché la metà di loro ha più di vent’anni: allora, i dischi erano la migliore tecnologia disponibile.

“Ci sono anche apparecchiature mediche che richiedono floppy disk per ottenere le informazioni“, aggiunge.

Inoltre, ci sono anche persone a cui piacciono gli oggetti antichi. Gli appassionati di dischi spesso li acquistano in blocco per collezionismo.

Floppy disk nell’industria aeronautica

In passato, si poteva memorizzare una singola immagine su un dispositivo da 1,44 MB, ma in realtà fanno più di quanto pensiamo.

Nel 2020, dopo che la pandemia ha colpito duramente il mondo intero e ha sconvolto molte industrie, British Airways ha ritirato uno dei suoi Boeing 747-400. I ricercatori di sicurezza di Pen Test Partner che hanno analizzato il velivolo sono stati in grado di dare un’occhiata all’aereo, riferisce The Register.

Dopo una rapida panoramica dell’avionica e della cabina di pilotaggio, il funzionario di Pen Test Partners ha trovato un’unità floppy da 3,5 pollici nella cabina di pilotaggio utilizzata per caricare database di navigazione critici.