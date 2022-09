La Volkswagen festeggia il 20° compleanno delle Golf R con una nuova versione venduta in Europa e in America, ma a differenza della versione per il mercato europeo, quella americana non ha ricevuto un aumento di potenza.

La Golf R 20 Years ottiene un aumento di 14 CV per il suo quattro cilindri in linea turbo da 2,0 litri, mentre gli americani riceveranno invece la Golf R 20th Anniversary Edition 2023 con gli stessi 315 cavalli delle altre versioni della Golf R.

Il modello dell’anniversario costa solo qualche centinaio di euro in più rispetto al modello standard, che si trova a partire da 46.035 con il cambio manuale a sei marce e 46.835 con il cambio automatico a doppia frizione a sette marce. (Vale anche la pena notare che l’auto 20 anni del mercato europeo non offre una versione con cambio manuale.)

Ecco cosa cambia all’interno

Per quella piccola somma, ottieni tutta una serie di modifiche visive, incluso il badge del 20° anniversario per i montanti, una “R” blu e loghi dentro e fuori la vettura, e speciali luci che proiettano a terra una grafica “20R“. L’interno riceve finiture in fibra di carbonio e i cerchi neri da 19 pollici sono standard.

Il modello 20th Anniversary è disponibile in blu, nero o bianco. Se scegli il bianco o il nero, le calotte degli specchietti sono rifinite in blu. Se scegli il blu, gli specchietti sono neri. Il tetto panoramico che è standard sulla Golf R è stato cancellato per l’auto in edizione speciale, che VW dice fa risparmiare peso.

Circa 1800 unità della 20th Anniversary Edition saranno offerte negli Stati Uniti e arriveranno alle concessionarie entro la fine dell’autunno.