Banche e messaggi truffa: se avete questa e-mail, scompariranno i vostri soldi

Le truffe che sfruttano il nome delle banche sono talmente tante che tenerli d’occhio tutte sarebbe impossibile. State solo attenti a non cascarci mai, visto che gli indirizzi e-mail da cui provengono non sono mai quelli della banca.

Abbiamo già un consiglio per tutti, ovvero quello di non dare credito a tutto quello che viene prodotto all’interno di queste e-mail. Proprio per tale motivo, potete anche aprirle per leggere il contenuto, ma non dovete assolutamente cliccare sui link. Questi spesso si ritrovano alla fine del testo, proprio dopo aver fatto credere all’utente che ci sia qualcosa da fare in merito alla propria privacy.

State quindi molto attenti anche a diffondere quelle che possono essere delle vere e proprie truffe. Magari crederete di dare una mano ai vostri amici mettendoli in guardia ma a quanto pare potreste solo diffondere il fenomeno.

Banche e truffe: con il nuovo messaggio diversi clienti avrebbero perso soldi credendo si trattasse di qualcosa di reale

Stare sempre attenti è obbligatorio soprattutto quando si tratta del proprio conto in banca. Le banche stesse stanno avviando delle campagne per istruire gli utenti a stare attenti in merito, per cui potreste ottenere già delle indicazioni dalla vostra filiale.

Questo ad esempio è un messaggio che sta girando in questi giorni a nome di una nota banca italiana che tutti conoscono:

Gentile Cliente,

Per garantirvi sempre dei servizi aggiornati e con la massima protezione la preghiamo di convalidare il suo conto al seguente link

In questo modo potremmo offrirvi servizi con la massima sicurezza evitando spiacevoli blocchi o disservizi

* Avvia la riattivazione (LINK)

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE